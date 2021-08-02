Öztrak: "Yeni riskleri de dikkate alan, yeni bir yangınla mücadele eylem planı hazırlanmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yangınların bir an önce söndürülmesi gerektiğini belirterek, "Bu yangınlara sebep olan sabotaj, ihmal ve diğer nedenler derhal ortaya çıkarılmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yangınların bir an önce söndürülmesi gerektiğini belirterek, "Bu yangınlara sebep olan sabotaj, ihmal ve diğer nedenler derhal ortaya çıkarılmalıdır. Sorumluları tespit edilmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, son birkaç günde 30 ilde orman yangını yaşandığını, can kayıplarının ve şehitlerin olduğunu belirtti. Öztrak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Orman işçilerinin, itfaiye görevlilerinin, vatandaşların yangın bölgesinde insanüstü bir gayret gösterdiğini belirten Öztrak, herkese fedakarlıkları için teşekkür etti.

Öztrak, "Yangınlar bir an önce söndürülmelidir. Bu yangınlara sebep olan sabotaj, ihmal ve diğer nedenler derhal ortaya çıkarılmalıdır. Sorumluları tespit edilmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Yangın söndürmek için uçak olmadığını ileri süren Öztrak, orman işçilerinin ve vatandaşların sahadaki fedakar çalışmalarını koordine edecek kriz merkezinin de bulunmadığını savundu. Faik Öztrak, "Kurumlar Erdoğan'dan talimat almadan, yasal, rutin görevlerini bile yerine getiremez hale geldi. Böyle bir kurumsal iflasla daha önce hiç karşılaşmadık." dedi.

Yangınla mücadele için masada bir master plan yapılmadığını, bilim insanlarının, iklim değişikliği nedeniyle bulunulan coğrafi konumda orman yangını riskinin arttığını söylediğini dile getiren Öztrak, bu yeni riskleri dikkate alan yeni bir eylem planının olmadığını belirtti.

"Biz aziz milletimizin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz"

CHP'li Öztrak, "Marmaris'te yaşanan son rezaleti tüm Türkiye gördü. Yangın yerlerinde trafik oluşmasın diye millet aracıyla yola çıkarılmıyor. Ama beyefendi Marmaris'te yüzlerce araçlık konvoylarla dolaşıyor. Beyefendinin konvoyu geçebilsin diye yangın söndürme araçları yollarda bekletiliyor. Böyle bir kibir, böyle bir milleti umursamazlık ne görüldü, ne de duyuldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Hava Kurumu'nu suçladığını iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Uçak konusundaki sıkıntıların sebebi, Türk Hava Kurumu'nun filosunu ve teknolojisini yenilememesiymiş. Bu ülkede son 20 yılda 2,5 trilyon dolarlık kaynağı Türk Hava Kurumu kullanmadı. Siz kullandınız. Siz aynı zamanda Türk Hava Kurumu'nun sözde onursal başkanısınız. Ama ideolojik bağnazlığınızla, şimdi terörist dediğiniz ortağınızla Cumhuriyetin ilk gözbebeklerinden Türk Hava Kurumu'nu çökertmek için elinizden geleni ardınıza koymadınız."

Öztrak, 2002'de Türk Hava Kurumu'nun pilotlarıyla birlikte 19 yangın söndürme uçağı olduğunu, bu uçakların 2016'da İsrail'deki büyük orman yangınları da dahil dünyanın pek çok bölgesindeki yangına müdahale ettiğini söyledi.

"Türk Hava Kurumu'nun uçakları çürümeye terk edildiği için ormanların yandığını" savunan Öztrak, vatandaşların sosyal medyadan yanan yerler için yardım istediğini, hükümetin bu feryatları duymadığını iddia etti.

Bölgedeki CHP'li belediyelerin kendi imkanlarıyla fedakarca çalıştığını belirten Öztrak, Tarım ve Orman Bakanının CHP'li belediyeleri suçladığını ifade etti.

Orman yangınlarının başladığı gün Resmi Gazete'de bir kanun yayımlandığını, ormanlarda turizm yatırımları için yapılaşmaya izin veren bir takım düzenlemeler yapıldığını anlatan Öztrak, daha önce üç bakanlığa dağıtılan yetkilerin Turizm Bakanlığının bünyesinde toplandığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yeni düzenlemeyi dile getirmesi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısının ağza alınmayacak laflar ettiğini öne süren Öztrak, "Biz sizi de, neyin peşinde olduğunuzu da iyi biliriz. Biz aziz milletimizin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Yanan ormanlık alanlara ağaç dikmek yerine çivi çakmaya, beton dikmeye kalkanlar, karşılarında Genel Başkanımızı ve bizi bulacaklarını bilsinler. Güçleri yetiyorsa da buyursunlar, yanan ormanlara tek bir çivi çaksınlar." diye konuştu.

Faik Öztrak, yangından zarar görenlerin yaralarının hızla sarılması, Türk Hava Kurumu'nun yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Yangınları önlemede ve söndürmede, teknoloji ve ekipman eksikliklerinin acilen giderilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyon sorununun çözülmesi gerektiğini dile getiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Parti ayrımı gözetmeksizin, hükümet, belediyelerle eş güdüm halinde olmalıdır. Yeni riskleri de dikkate alan, yeni bir yangınla mücadele eylem planı hazırlanmalıdır. Gerekiyorsa, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, orman yangınlarıyla mücadele için özel, büyük bir birim kurulmalıdır. Silahlı Kuvvetlerimizin yangınla mücadelede canla başla çalıştığını biliyoruz. Ama özellikle kara birliklerimizin sahada görülmemesi insanlarımızın kafasında soru işaretleri doğuruyor. Zihinlerdeki sorular giderilmelidir."

"TÜİK'in verilerine güven kalmadı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, geçen hafta yılın üçüncü "Enflasyon Raporu"nu açıklayan TCMB Başkanının, yüksek enflasyon için meslek odalarını, şirketleri, kurumları suçladığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Başkan şirketleri suçlarken önemli bir bilgiyi de paylaştı, 'Türk lirasındaki değer kaybı son bir yılda yüzde 30'un altında kaldı. Ama tüm üretici ve satıcılar yüzde 30'un üzerinde zam yaptı' dedi. Herkes yüzde 30 zam yaptıysa TÜİK'in enflasyonu bunun yarısında nasıl kaldı? Gerçek enflasyon yüzde 30'un üzerindeyse memurun, emeklinin, işçinin çalınan, gasbedilen hakkını bu durumda nereye koyacağız? Yarından tezi yok ne kadar işçi ve memur sendikası varsa Merkez Bankası Başkanını şahit gösterip bu hükümete ve TÜİK'e hemen dava açmalıdır.

TCMB Başkanı aynı açıklamada, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç istatistiklerini revize edeceklerini söyledi. Anlaşılan, 128 milyar dolarlık açığın üstünü örtmeye artık SWAP'lar yetmiyor. Rezervlerin kısa vadeli dış borcu karşılama oranını, revizyonla düzeltmek istiyorlar. Biz kendilerini şimdiden uyaralım, zaten TÜİK'in verilerine güven kalmadı aynı güvensizliği Merkez Bankası verileri için de yaşatmayın. Bunun bedeli hem ülke hem ekonomi için ağır olur."

"Millet İttifakı'nda demokrasi ve istişare vardır"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Millet İttifakı isterse aday olurum' dedi. Adaylık konusunda son durum nedir?" sorusuna Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız 'Millet İttifakı isterse aday olurum' diyerek bu konuda gerekli açıklamayı yapmıştır. Millet İttifakı'nda demokrasi ve istişare vardır. Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi her şeye tek kişi karar vermez." yanıtını verdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ormanlarda yapılaşma ile ilgili paylaşımı tepki çekti. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Düzenleme zaten 39 yıldır yürürlükte sadece yetki uzmanlığı gereği Bakanlığımızda sınırlandırıldı' dedi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Şu anda Türkiye'de çok büyük bir yönetim krizi yaşanmaktadır. '39 yıldır yürürlükte bu düzenleme' diyorlar ama sonunda yetkinin 3 bakanlıktan alıp tek bir bakanlığa verildiğini söylüyorlar." diye konuştu.

Anayasaya göre yanan ormanların yerine sadece yeni orman yetiştirilebileceğini aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"Ama yanan ormanları kalkıp da Turizm Bakanına emanet ederseniz, yerine çok kolaylıkla oteller dikilebilir. Bugün yine iki bakan çıkmış Genel Başkanımızı bu konuda eleştirmiş. Bodrum'da yaşananlara bir baksınlar, yanan ormanın yerine nasıl otel dikildiğini görsünler. Ondan sonra çıkıp konuşsunlar. Orman Bakanı 'neden bu yetki bende değil' diye soracağına kalkıp Sayın Genel Başkanımızı suçluyor, pes vallahi. Ayrıca Bakan, belediyelerimiz sanki görevini yapmıyormuş gibi açıklamalar yapıyor. Hem kendisi hem trolleri, 'belediyeler yerleşim yerlerindeki yangınları kontrol etse biz de ormanları söndüreceğiz' gibi saçma sapan bir takım açıklamalar yapıyorlar. Sonra da buna cevap verenleri suçluyorlar. Beyefendi, adı üstünde bu yangın şehirde değil, ormanda çıktı. Belediyelerimiz orman yangınının şehre sıçramasını önlemeye çalışıyor."

"AK Parti'li vekiller kendilerine suç ortağı aramasınlar"

"Turizm Teşvik Kanuna tepki gösteren CHP milletvekillerinin Meclis'teki oylamaya katılmadığı iddiası var. Bu doğru mu?" sorusu üzerine Öztrak, "Milletvekillerimiz 6 gün boyunca gece gündüz demeden bu yasaya Genel Kurul'da muhalefet ettiler. Görevleri gereği başka illerde olan milletvekillerimiz dışında TBMM'de bulunan milletvekillerimizin tamamı bu yasaya ret oyu vermiştir. AK Parti'li vekiller kalkıp da kendilerine suç ortağı aramasınlar. CHP'den oylamaya katılıp da kabul ya da çekimser oy veren hiçbir milletvekili yoktur." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Sosyal medyada FETÖ'cü hesapların da destek verdiği uluslararası yardım çağrısı paylaşımları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bu paylaşımlara tepki geldi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna da "Doğal afetlerde ulusların birbirine yardım etmesi ne zamandan beri yanlış, bu ne zamandan beri yadırganıyor. Zamanı geldiğinde ülkemiz de afet yaşayan diğer ülkelere yardım elini hiç bekletmeden uzatmıştır. Saraya tavsiyem, yardım çağrısının ne anlama geldiğini tefsir etmekle uğraşmak yerine önce şu yangını söndürün." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp