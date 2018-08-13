CHP Sözcüsü Öztrak: "Madem Ekonomik Savaş Diyorsunuz Bu İşin Altından Tek Adam Olarak...

CHP Sözcüsü Öztrak: "Madem Ekonomik Savaş Diyorsunuz Bu İşin Altından Tek Adam Olarak...

- CHP Sözcüsü Öztrak'ın son gelişmelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklama CHP Sözcüsü Öztrak'ın basın mensuplarının sorularını cevaplanması - CHP Sözcüsü Öztrak: "Madem ekonomik savaş diyorsunuz bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız,Meclis derhal toplantıya çağrılmalı ortak...

- CHP Sözcüsü Öztrak'ın son gelişmelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklama
CHP Sözcüsü Öztrak'ın basın mensuplarının sorularını cevaplanması - CHP Sözcüsü Öztrak:
"Madem ekonomik savaş diyorsunuz bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız,Meclis derhal toplantıya çağrılmalı ortak akıl harekete geçirilmelidir"- ANKARA

ANKARA (AA) – CHP Sözcüsü Faik Öztrak, son gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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