CHP Sözcüsü Öztrak: "Madem Ekonomik Savaş Diyorsunuz Bu İşin Altından Tek Adam Olarak...

- CHP Sözcüsü Öztrak'ın son gelişmelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklama

CHP Sözcüsü Öztrak'ın basın mensuplarının sorularını cevaplanması - CHP Sözcüsü Öztrak:

"Madem ekonomik savaş diyorsunuz bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız,Meclis derhal toplantıya çağrılmalı ortak akıl harekete geçirilmelidir"- ANKARA

ANKARA (AA) – CHP Sözcüsü Faik Öztrak, son gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.