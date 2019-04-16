CHP Sözcüsü Öztrak: "İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur, nokta"

İlker Turak

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur, nokta. Artık YSK da iktidarın şımarıklığına daha fazla yol vermemeli, kanun ve içtihatlar ne diyorsa o yönde karar vermelidir" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maltepe'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, "Şu anda Maltepe'de yeniden sayılması istenen halihazırda sayılmış sandık sayısı 400 civarındadır. Sayılmış olan 400 sandığı bir daha saydıracağım demek işi yokuşa sürmektir. Bu AK Parti'nin ve MHP'nin derdinin oyları saymak, saydırmak, gerçeğin ortaya çıkması olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Oyların sayımına başlandıktan sonra sayımın durdurulamayacağına karar veren YSK'dır. YSK, belirsiz, geçersiz oyların yeniden sayılmayacağına dönük kararlarını tam da bu nedenle değiştirmiş, sayım süreci başladığı için İstanbul'da oyların sayımının tamamlanmasına karar vermiştir. Şimdi de biz itirazımızı yaptık. Kurul bugün bizim kararımızı görüşecek. İktidar oyların sayılmasını istemiyor. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak. İktidarın derdi, İstanbul seçimlerini bahane gösterip milleti oy sayımlarıyla oyalayarak ekonomik krizi unutturmaktır. İktidarın derdi, devletin çalışanlarına ürettirdiği sahte kağıtlarla sandıkta kaybettiği seçimi masa başında çalmak. Oy namustur, dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız" ifadelerini kullandı.

(İLK-BC-HA-Y)

Kaynak: İHA