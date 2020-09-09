CHP Sözcüsü Öztrak'ın testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Sözcüsü Öztrak'ın testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP Sözcüsü Öztrak'ın testi pozitif çıktı
09.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BURHAN: ÇOK ŞÜKÜR RABBİM TEZ ZAMANDA İNŞALLAH AMİN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Ferhat Göçer Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: CHP Sözcüsü Öztrak'ın testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:32:15. #1.14#
title