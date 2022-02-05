CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 siyasi partinin genel başkanının güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında 12 Şubat Cumartesi günü bir araya geleceğini bildirdi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Isparta'da kar yağışı sonrasında 48 saati aşan elektrik kesintileri yaşandığını ifade eden Öztrak, bu kentin mahrumiyet bölgesine döndüğünü, merkezde 5 mahallenin, ilçelerde de köylerin elektriğinin halen olmadığını savundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da yaşananlara karşı üç maymunu oynadığını iddia etti.

İstanbul Havalimanı'nın kar yağışı sonrasında kapandığını, kargo binasının çatısının çöktüğünü söyleyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Turistler, 'Bizi otele götürün.' diye isyan etti. Havalimanına Çevik Kuvvet sokup turistleri bile susturmaya kalktılar. Kendi bakanları, karda İstanbul Havalimanı kapalıyken, 'yetersiz' diyerek millete kapattıkları, Atatürk Havalimanına inmek zorunda kaldı. Yine ücreti dolarla, avroyla belirlenen köprülerde, çevre yollarında, küçücük yavrularıyla yurttaşlarımız arabalarında mahsur kaldı. Karşılığında geçiş ücreti almayacaklarmış. Yunanistan'a bir baksınlar. Kaç lira tazminat ödedi Yunanistan'da o paralı yolları işleten şirket Yunan vatandaşlarına?"

Faik Öztrak, sona eren doğal gaz kontratlarının zamanında yenilenmediğini, sanayicinin doğal gazının kısıldığını iddia etti. Türkiye'nin her yerinden feryatların yükseldiğini, elektrik faturalarının milleti can evinden çarptığını anlatan Öztrak, bazı illerde vatandaşların, esnafın elektrik faturalarını protesto ettiğini belirtti.

"Millet kararını verdi"

Çok sayıda vatandaşın partilerine elektrik faturası gönderdiğini aktaran Öztrak, Kahramanmaraş'ta yaşayan 13 bin 713 lira elektrik faturası ödeyen bir esnafa, bir ay sonra daha az tüketim yapmasına rağmen 25 bin 451 lira fatura geldiğini ileri sürdü.

Öztrak, esnafın sattığı ürüne yaptığı zamdan dolayı utandığını dile getirerek "Bu zamları yapan, esnafı bu hale düşüren, vatandaşı pahalılığa ezdiren saray ne sıkılıyor ne utanıyor. 'Beceremedim,' diye özür dileyip bir türlü çekip gitmeyi bilmiyor. Şu hakikat artık apaçık ortadadır, sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz, milletin evi ısınmaz." diye konuştu.

Herkesin ne yaptığını gören milletin kararını verdiğini, sandığı beklediğini öne süren Öztrak, milletin hak ettiği refaha, huzura Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakatli kadrolarıyla kavuşacağını, CHP iktidarında enflasyonun düşeceğini, hayat pahalılığının biteceğini dile getirdi.

"Bunlar sandıkta milletten yiyecekleri dayağın farkında değil"

6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmaları kapsamında ne zaman bir araya geleceğinin sorulması üzerine Öztrak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için Genel Başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler." bilgisini paylaştı.

"Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili iki kişi tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bundan sonra da benzer saldırıların olabileceğini söyledi. Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?" sorusu üzerine Öztrak, milletin kapkara bir kışı yaşadığını belirtti. Mutfakta tencerelerin boş olduğunu dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Erdoğan şahsım yönetimi artık ülkemizi yönetemez hale gelmiş. Kusurlarını örtebilmek için türlü çeşit atraksiyonları, provokasyonları yapıyor. Geçmişte de bu yöntemlere çok sık başvurulduğunu gördük. Sayın Genel Başkan'ımız da buna dikkat çekti. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir, ebedi Başkomutanıdır, emperyalizme karşı verilen kurtuluş mücadelemizin milli kahramanıdır, önderidir, ortak değerimizdir, partimizin kurucu genel başkanıdır. Atatürk, Türkiye'dir. Atatürk'e saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır. Bu saldırılara ne biz ne de milletimiz sessiz kalmaz, kalmıyor da zaten. Atatürk'ün heykellerine, ilkelerine, bu ülkenin kurucu değerlerine saldıran zihniyet, '2023'te 100 yıllık hesaplaşma geliyor' diyen zihniyetle tıpatıp aynıdır. Bu zihniyet, Kurtuluş Savaşı'nda 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen meczup feslilerden öğrenen zihniyettir. 1923'le hesaplaşmak isteyenler bu millet gayet iyi tanır. Bu sakat zihniyet, İngiliz Muhipleri Cemiyetine üye olan, İngiliz zırhlılarına binip milleti terk eden zihniyetin torunudur. Bu zihniyet, Atatürk'ün boynuna idam fermanı asan Dürrizade'nin torunudur. Bu zihniyet, Kuvayımilliye'ye kurşun sıkan Anzavur'un torunudur. Milletimiz 100 yıl önce bu zihniyetle hesaplaşmış, tarihin çöplüğüne havale etmiştir."

Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk'ün de Atatürk sevgisiyle yetişenlerin de var olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığını bitirme sözü verdiğinin belirtilmesi üzerine Öztrak, yaşananlara bakıldığında bu sözlerin boş olduğunu öne sürdü. Sorunların sebebi olanların sorunları çözemeyeceğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Bugün enflasyonda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiysek bunun sorumlusu doğrudan Erdoğan'dır. Geçtiğimiz ağustos ayında 'Enflasyon düşecek çünkü faizler de düşmeye başlıyor' dedi, enflasyonun rekorlar kırmasına sebep oldu. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' safsatası enflasyonu şaha kaldırdı. Hala durumun farkında değil. Enflasyon yüzde 50'ye dayandı, üretici enflasyonu yüzde 90'ı aştı, Hazine ve Maliye Bakanı 'Nisan'da yüzde 50'nin altında enflasyon zirve yapacak.' diyor. Şaşırıyorum, ya yaptıklarını görmüyorlar ya da sayı saymayı bilmiyorlar. Bunlar milletten sandıkta yiyecekleri dayağın farkında değil."