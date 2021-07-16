CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afganistan'da Taliban rejiminden kaçanların İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını ifade ederek "Gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'yi ne yazık ki yeni ve büyük bir göç dalgası bekliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afganistan'da Taliban rejiminden kaçanların İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını ifade ederek "Gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'yi ne yazık ki yeni ve büyük bir göç dalgası bekliyor." dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı olduğunu hatırlattı.

O gece yaşananların tam olarak aydınlanmadığını savunan Öztrak, devletin ve ordunun içine yerleştirilen hainlerin o gece millete silah çektiğini, Gazi Meclisi bombalamaya cüret ettiğini anlattı. 15 Temmuz'da şehit olanları rahmetle anan Öztrak, ülkeyi yönetenlerin "aldandık" söylemini inandırıcı bulmadıklarını söyledi.

Hükümetin olağanüstü hal yetkileriyle ülkeyi seçime götürmek istediğini, olağanüstü hali olağan hale getirerek milletin gözünün korkutulmak istendiğini iddia eden Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün görevden alınmasına da değindi. "Hatadan dönmek erdemdir ama aynı hata tekrarlanmazsa" diyen Öztrak, üniversiteye atanacak yeni rektör konusunda üniversitenin kendi içindeki demokrasiye, geleneklere ve dinamiklere saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçi ve esnafa yönelik düzenlemeler

Çiftçi ve hayvancının, son 1 yılda gübre, yem, tohum ve ilaç fiyatlarındaki artışla mücadele ederken ithalat kapısının açılmasıyla çaresizlik yaşadığını savunan Öztrak, ithalat kararlarına rağmen gıda ürünlerinde raf fiyatlarının artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Temmuz ayında elektrik, doğalgaz ve LPG'ye zam yapıldığını ifade eden Öztrak, esnafın salgın dönemindeki borçlarının hibeye çevrilmesi ya da 1 yıllığına faizsiz ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Emekliye Kurban Bayramı öncesi 2 bin lira bayram ikramiyesi teklifinin TBMM'de AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini söyleyen Öztrak, "Emeklilerimize bayram öncesi bu yapılan hak mıdır, reva mıdır?" diye sordu.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü sağladığını, oradan kaçan Afganların İran üzerinden Türkiye'ye girdiğini dile getirerek "Gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'yi ne yazık ki yeni ve büyük bir göç dalgası bekliyor. Öyle gözüküyor ki TÜİK de bunun farkında, uluslararası göç istatistiklerini de yayımlamaktan vazgeçti." diye konuştu.

Türkiye'nin Kabil Havalimanını korumaya gönüllü olduğunu, güvenliğin nasıl sağlanacağının halen belli olmadığını iddia eden Öztrak, Taliban'ın yayımladığı bildirinin Türkiye'ye açık bir uyarı olduğunu öne sürdü. Öztrak, şöyle konuştu:

"Buna cevaben AK Parti Sözcüsü çıkıyor, Taliban'ın yaptığı bu açıklamaya 'iletişim kazası' diyor. Allah aşkına 8 maddelik iletişim kazası dünyanın neresinde olur. Yazılanların neresini anlamadınız Sayın Çelik? 'Dün Suriye'de, Libya'da bunu yaptık, inşallah yarın da Afganistan'da kardeşlerimizin yanında olacağız.' diyor. Siz Biden ve ABD ile arayı bulacaksınız diye bizim Mehmetçiğimiz Taliban'ın önüne sürülecek bir kalkan değildir."

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen uyarısında da bulunan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurttaşlarımıza pandeminin daha geçmediğini hatırlatıyor, bayram boyunca yapılacak ziyaretlerde hijyen ve mesafe kurallarına azami özeni göstermelerini rica ediyoruz. Lütfen kendimizin, ailemizin, yakınlarımızın, komşularımızın sağlık ve yaşam hakkına saygı gösterelim. Bu düşüncelerle milletimiz ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyoruz. Edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı