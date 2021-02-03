CHP Sözcüsü Öztrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 15 ekonomisinden biri oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 15 ekonomisinden biri oldu. Küresel enflasyon liginde rakiplerimiz Nijerya, Etiyopya, Haiti." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında 2021 Ocak dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

En çok tüketilen ürünlerde, üretici enflasyonunda ve çekirdek enflasyonda artışlar görüldüğünü aktaran Öztrak, Türkiye'nin ciddi bir ekonomi programına ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Enflasyon milletimizi ezmeye devam ediyor. Ocak ayında tüketici fiyat artışı piyasa beklentisi olan yüzde 1,42'yi aşarak yüzde 1,68 oldu. Bu, son dört yılın en yüksek ocak ayı enflasyonu." ifadelerini kullanan Öztrak, Enflasyon Araştırma Grubu hesaplamalarına göre, ocak ayında tüketici enflasyonunun, TÜİK enflasyonunu aşarak yüzde 2,99'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"TÜİK'in enflasyonu ile milletin ve ekonomistlerin enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ediyor. TÜİK'in makyajlı rakamları, emeklilerin aylıklarının, çalışanların maaş ve ücretlerinin gerçek enflasyona göre artırılmasına mani oluyor. Bu kesimleri hayat pahalılığına ezdiriyor. Ocak ayında 12 aylık tüketici enflasyonu yüzde 14,97'ye ulaştı. Bu da son 17 ayın en yüksek yıllık enflasyonu. Bunun neticesinde Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 15 ekonomisinden biri oldu. Küresel enflasyon liginde rakiplerimiz Nijerya, Etiyopya, Haiti."

"Kış aylarında en çok tükettiği ürünlerde de çok yüksek artışlar var"

Gıda ve alkolsüz içeceklerde 12 aylık fiyat artışının yüzde 18,1 olduğuna değinen Öztrak, "Milletin kış aylarında en çok tükettiği ürünlerde de çok yüksek artışlar var. Son bir yılda portakalın fiyatı yüzde 67, yumurtanın fiyatı yüzde 67, mercimeğin fiyatı yüzde 59, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 54, pırasanın fiyatı yüzde 53, mısırözü yağının fiyatı yüzde 53 artış gösterdi. TÜİK'in 415 üründen oluşan sepetinde, 211 ürünün yıllık fiyat artışı yüzde 15'in üzerinde. Yine son 12 ayda 374 ürünün fiyatı artmış. Fiyat artışlarının sepetin geneline yayılımının yüksek olması, önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da yükseleceğine dair işaretler veriyor." açıklamasını yaptı.

Üretici fiyatlarına ilişkin de değerlendirme yapan Öztrak, şu bilgileri verdi:

"Üretici enflasyonu, ocak ayında yüzde 2,66 oldu. Üretici fiyatlarında 12 aylık artış ise yüzde 26,16'ya ulaştı. Ana sanayi grupları itibariyle bakıldığında, ara malı üretiminde fiyat artışı yüzde 34,1, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,9 ve sermaye malında yüzde 28,3 olarak gerçekleşti. Yine kurdan enflasyona geçişi izlemek açısından önemli olan çekirdek enflasyon göstergelerinde de durum parlak değil. 'B' ve 'C' çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık artışlar sırasıyla, yüzde 16 ve yüzde 15,5 ile manşet enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor."

"Gerçek işsizlerin sayısı 10,5 milyona ulaştı"

Salgın dönemindeki işsizlik rakamlarına dikkati çeken Öztrak,"Gerçek işsizlerin sayısı 10,5 milyona ulaştı. Bir de günde 47 lirayla hayata ve işine tutunmaya çalışan, iş başı yapmadığı halde çalışıyor görünen milyonlarca emekçimiz var. Saray yönetimi, milletimizi 'yüksek enflasyon' ve 'yüksek faiz' arasına sıkıştırdı. Milletimiz 'kırk katır mı, kırk satır mı' denerek tehdit ediliyor." iddiasında bulundu.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni bir ekonomi programına ihtiyaç olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dört başı mamur ciddi bir programa olan ihtiyaç, her geçen gün daha da artıyor. Ama saray, reform diyerek, Anayasa değişikliği diyerek topu taca atıyor. Saray, milletin boşalan cüzdanını, boş tenceresini nasıl dolduracağına odaklanmalıdır. Bunu yapamıyorsa da milletin yükünü daha fazla ağırlaştırmamalı, sandığı milletin önüne getirmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan