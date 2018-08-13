CHP Sözcüsü Öztrak: "(Dövizdeki Artış) Türkiye Cumhuriyeti'nin Aşağılanmasına, Ülkemizin...

CHP Sözcüsü Öztrak: "(Dövizdeki Artış) Türkiye Cumhuriyeti'nin Aşağılanmasına, Ülkemizin...

CHP Sözcüsü Öztrak: "(Dövizdeki artış) Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

CHP Sözcüsü Öztrak:

CHP Sözcüsü Öztrak: "(Dövizdeki artış) Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız."

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