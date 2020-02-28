CHP Sözcüsü Öztrak: "CHP olarak konuyu görüşmek üzere TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya...

28.02.2020 02:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:41

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP olarak konuyu görüşmek üzere TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" dedi.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde İdlip konusundaki gelişmelere ilişkin gece yarısı gerçekleşen olağanüstü değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. CHP Sözcüsü Öztrak, yaptığı açıklamada, "İdlib'ten gelen acı haberler kalbimizi dağladı. İdlib'de durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi'nin yaptığı açıklamalardan İdlib'de çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" diye konuştu.



Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Genel Başkanımızın başkanlığında Merkez Yönetim Kurulumuz toplantısına devam ediyor. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi, Suriye de, Libya da, İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu, TBMM'nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA