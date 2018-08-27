CHP Sözcüsü Faik Öztrak Yerel Seçimlere İlişkin, "Bir Tek Hedefimiz Var En İyiyi Bulmak ve En İyi...
IHAAW142706-SIY/27-08-2018 - CHP Sözcüsü Faik Öztrak yerel seçimlere ilişkin, "Bir tek hedefimiz var en iyiyi bulmak ve en iyi belediye başkanını çıkarmak" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak yerel seçimlere ilişkin, "Bir tek hedefimiz var en iyiyi bulmak ve en iyi belediye başkanını çıkarmak" dedi. 27.08.2018 14: 27: 06 TSI
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