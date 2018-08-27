CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yerel Seçimlerde Hdp ile İttifaka İlişkin, "Şuan da Biz Kiminle Neyi Nasıl...
IHAAW142936-SIY/27-08-2018 - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin, "Şuan da biz kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz bu konular gündemimizde yok" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin, "Şuan da biz kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz bu konular gündemimizde yok" dedi. 27.08.2018 14: 29: 36 TSI
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