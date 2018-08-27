CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yarın Kriz Masasını Toplayacağız, Ekonomik Krizle İlgili Neler...
IHAAW143154-SIY/27-08-2018 - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yarın kriz masasını toplayacağız, ekonomik krizle ilgili neler yapılabilir değerlendireceğiz" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yarın kriz masasını toplayacağız, ekonomik krizle ilgili neler yapılabilir değerlendireceğiz" dedi. 27.08.2018 14: 31: 54 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika! Mevkidaşı Berat Albayrak ile Buluşan Fransa Hazine Bakanı: Türkiye'nin İstikrarı Avrupa'nın Yararına