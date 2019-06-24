CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı

- CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Öztrak'ın soruları cevaplaması Öztrak'ın kürsüden ayrılıp çıkışı CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı.

- CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi
Öztrak'ın soruları cevaplaması
Öztrak'ın kürsüden ayrılıp çıkışı CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı

Kaynak: AA
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