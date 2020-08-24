CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasını eleştirmediklerini, buradan çıkacak zenginliğin, milletin yararına kullanıldığını, tamamına yansıtıldığını gördüklerinde bunu alkışlayacaklarını belirtti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
24.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasını eleştirmediklerini, buradan çıkacak zenginliğin, milletin yararına kullanıldığını, tamamına yansıtıldığını gördüklerinde bunu alkışlayacaklarını belirtti.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sürerken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Giresun'daki selde 2'si asker 8 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Öztrak, partilerinden iki genel başkan yardımcısının ve 7 milletvekilinin Kılıçdaorğlu'unun talimatıyla bölgede bulunduğunu, heyetin saat 19.00'da değerlendirmede bulunacağını bildirdi.

Öztrak, bölgede yapılan HES'lerin ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilememesinin, yaşanan afette önemli bir etken olduğunu, HES kapaklarının kontrolsüz şekilde açıldığının, barajların duvarlarının yıkıldığının iddia edildiğini aktardı.

Askerlerin suya kapılmasına neden olan menfez için bir yıl önce CHP'li iki İl Genel Meclisi üyesinin, menfezin sağlamlaştırılması için İl Genel Meclisi Başkanlığına dilekçe verdiğini öne süren Öztrak, o günden bu yana işlem yapılmadığını, yaşananlarda ihmal bulunduğunu savundu.

Giresun'da 2009 ve 2016'da da sel yaşandığını anımsatan Öztrak, kentte gerekenin yapılmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Çok dere var, taşkınları önlemek imkansız" şeklinde açıklamalar yaptığını, vatandaşları gerekli tedbirleri almamakla suçladığını ifade eden Öztrak, benzer bir afetin üstünden 10 sene geçmiş olmasına rağmen hala tedbir alınmamasını eleştirdi.

"Tabloda bir dengesizlik var"

Öztrak, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı savaş meydanında kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünün yaklaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ayasofya Cami açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, vatandaşları krediyle tatile gönderen,

15 Temmuz'u 3 bin etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan saray hükümeti, 30 Ağustos törenleriyle ilgili olarak, birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü.

Salgının yayılmasını önlemek için gerekli her tedbir alınmalı, buna biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda bir dengesizlik var. Pandemide ikinci dalga mı başladı?

Yoksa sarayın her milli bayramımızda yakalandığı alerji mi depreşti?"

Faik Öztrak, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine de değinerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişmenin, kendilerini de sevindireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rezervin açıklanmasından iki gün önce müjde randevusu verdiğini ifade eden Öztrak, Erdoğan'ın "Müjde vereceğim" açıklamasıyla 7,40 lira olan doların 7,30 liraya düştüğünü, açıklamadan yarım saat önce ise kurun 7,21 liraya kadar gerilediğini anlattı.

Açıklamadan sonra dolar kurunun yeniden 7,35 liraya ulaştığını söyleyen Öztrak, "müjde randevusu"yla beraber kamu bankalarının doların değerini aşağıya çekebilmek için döviz sattığını, müjde hazırlığı yapılırken birilerinin ucuz döviz kapatmaya başladığını kaydetti.

Öztrak, "Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı?

Kim bu dolarları kamu bankalarından aldı?" sorularını yöneltti.

"Müjde randevusu verilir verilmez, borsada enerji hisseleri jet hızıyla yükseldi.

Anlaşılan birileri bu müjdenin ne olduğunu önceden biliyordu." diyen Öztrak, enerji hisselerinin yaşanan üç günlük süreçte tavan yaptığını, bu dönemde 10 milyon liralık enerji hissesi alan bir kişinin 1 milyon lira ila 2,7 milyon lira arasında para kazandığını savundu.

Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunun açıklanmasıyla da senetlerin aşağıya düştüğünü vurgulayan Öztrak, hisselerin asansör gibi inip çıkarken birilerinin milyonlarına milyon kattığını belirtti.

Öztrak, "Kimler enerji hisselerinde oynayıp milyonlarına milyon kattı?" sorusunu yönelterek, Sermaye Piyasası Kurulunun bu konuyu araştırması gerektiğine dikkati çekti.

Kurulun, incelemeyi başlatmadığı takdirde suça ortak olacağına işaret eden Öztrak, hesabın bugün sorulmaması halinde kendi iktidarlarında hesap sorulacağını kaydetti.

"Esnaflarımız perişan oldu"

Faik Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni bulunan rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın. Şu imzaladığınız pahalı doğal gaz alım anlaşmalarını yeniden masaya yatırın, fiyatları düşürtün. Buradan edilecek tasarrufla, çiftçinin, işçinin, iş insanının, memurun, emeklinin yani vatandaşın derdine derman olmaya çalışın. İşte biz de sizi o zaman alkışlayalım. Önce ekonomik kriz, sonra da koronavirüs salgınında alınan önlemler nedeniyle esnaflarımız perişan oldu. Tüm dünya esnaflarına karşılıksız nakit desteği verdi, siz ise esnafımıza sadece faizle borç verdiniz. Şimdi o borçları da geri ödeme zamanı geliyor. Bu gazı kullanın, masada kullanın, Rusya'dan aldığınız gaz fiyatlarını düşürtün, Türkiye'yi ihya edin."

Her yerden petrol, doğal gaz fışkırsa, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, birinci sınıf bir demokrasi, millete karşı sorumlu bir ekonomi yönetimi, akıllı politikalar olmadan sorunların üstesinden gelinemeyeceğini belirten Öztrak, Orta Doğu'daki ve Güney Amerika'daki petrol zengini ülkelerin durumuna dikkati çekti.

İktidarın, Venezuela'dan vergisiz peynir ithal etmeye karar verdiğini anlatan Öztrak, Türkiye'deki çiğ süt üreticisi yerine Venezuela'dakine destek verildiğini savundu. Öztrak, girdi fiyatları sürekli artarken, artırılması gereken desteğin, süt üreticisinin cebinden kepçeyle alındığını savundu.

"Dar gelirli 'Yandım Allah' diyerek kaçıyor"

Vatandaşın hayat pahalılığı altında ezildiğini, pazara giren dar gelirlinin "Yandım Allah" diyerek kaçtığını aktaran Öztrak, yaz mevsimin de bile 5 liranın altında doğru dürüst bir meyvenin bulunamadığına işaret etti.

Faik Öztrak, kirazın, üzümün lüks olduğunu, marketlerin bebek mamasına, çikolataya alarm takmaya başladığını anlattı.

İşsiz sayısının 10,5 milyonu aştığını, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönettiği ekonomide, daha önce işi olan 3 milyon 208 bin kişinin işinden olduğunu ifade eden Öztrak, üniversite mezunlarının annelerinin, babalarının eline baktığını dile getirdi. Öztrak, "İşte memleketin, bu ülkenin, Türkiye'nin gerçek sorunları bunlar.

Milletin çözün diye beklediği dertler bunlar. Bu iktidarın müjde gazıyla üstünü örtebilirim sandığı da bu dertler." dedi.

Sözcü Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kanal İstanbul afişlerinin valilik emriyle indirildiğini, yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişlerin, mahkeme kararıyla kaldırılabileceğini, ancak hukukun ve yasanın dinlenilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulduğunu aktaran Öztrak, İstanbul Emniyeti İstanbul Valisi'ne bağlıyken,

İstanbul'da Ankara'ya bağlı kurulan takviye kuvvetin anlamı ne?" diye sordu.

İktidarın Türkiye'yi yönetme kabiliyetinin kalmadığını, "müjde"nin işsizlikleri çözmediğini, boş tencereyi doldurmadığını aktaran Öztrak, "Türkiye'nin ve ekonomimizin potansiyeli çok büyük.

Millet derdini çözmeye kararlı ehil bir kadroyla, doğru bir ekonomi programıyla, hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını güçlendiren, çağdaş bir parlamenter demokrasiyle, vatandaşı kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların yatağa aç girmesine müsaade etmeyen bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden gelebilir." diye konuştu.

Öztrak, milletin kendisinden kopanlara, sesini duymayanlara, halini görmeyenlere ilk fırsatta yanıtını vereceğini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Öztrak, bu konuda partisinin görüşünü aktardığını, Bahçeli'nin açıklamasını değerlendirmeye gerek görmediğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Giresun'daki sel sonrası değerlendirmelerinin sorulmasının ardından Öztrak, yaşanan büyük ihmalin sorumlularının şimdi vatandaşı suçladığını söyledi.

Öztrak, "Doğal gaz müjdesine Kılıçdaroğlu niye sessiz kaldı, milletvekillerine görüş bildirmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Parti Sözcüsüyüm, Merkez Yönetim Kurulunda konuşulanlarla ilgili açıklama yapıyorum. Benim açıkladığım görüşler aynı zamanda Genel Başkanımızın görüşlerini de yansıtıyor. Bu soruyu kasıtlı buluyorum. Bu soru, 'Neden eleştirmiyorsunuz?' diyor. Biz gazın bulunmasını eleştirmiyoruz. Beklediğimiz bir şey var, Genel Başkanımız da bunu bekliyor, buradan çıkacak zenginliğin milletin yararına kullanıldığını, milletimizin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren gerçekten bunu alkışlarız."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Dünya
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Medya
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın ve eşi, saldırganın tutuklanmasını istedi
Bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın ve eşi, saldırganın tutuklanmasını istedi
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı
Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı
Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! En az 90 kişi enkaz altında kalmış olabilir
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! En az 90 kişi enkaz altında kalmış olabilir
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Hacı Bektaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Fuat Çapa Ronald Koeman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 18:30:09. #1.14#
title