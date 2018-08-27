CHP Sözcüsü Faik Öztrak MHP'nin Af Önerisine İlişkin, "Henüz Ortada Somut Bir Şey Yok. Bunun Olması...
IHAAW142421-SIY/27-08-2018 - CHP Sözcüsü Faik Öztrak MHP’nin af önerisine ilişkin, "Henüz ortada somut bir şey yok. Bunun olması için iktidarın görüşlerini açıklaması gerekiyor.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak MHP'nin af önerisine ilişkin, "Henüz ortada somut bir şey yok. Bunun olması için iktidarın görüşlerini açıklaması gerekiyor. Af konusu çok önemli ve son derece dikkatli izlenilmesi gerekiyor" dedi. 27.08.2018 14: 24: 21 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika! Mevkidaşı Berat Albayrak ile Buluşan Fransa Hazine Bakanı: Türkiye'nin İstikrarı Avrupa'nın Yararına