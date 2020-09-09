CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
09.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:32
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."
Kaynak: AA