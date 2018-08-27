CHP sözcüsü Faik Öztrak: "Herkesi terör örgütüyle suçlamak yanlış bir yaklaşımdır"

"Aflar son derece hassas konular. Hele şu dönemde af meselesinin son derece dikkatle izlenmesi gerekir"

"Kader mahkumları mı affolacak, 17-25 Aralık'a uzanan o dönemde suçlananlara belli bir garanti sağlayacak paket mi gelecek bütün bunları görmek istiyoruz"

" (Cumartesi anneleri) Bu anneleri terör örgütü mensubu olmakla suçlarsanız bu yapılacak en son şeydir"

"Trump, sadece Türkiye için değil dünya için bir sorundur"