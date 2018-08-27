CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Herkesi Terör Örgütüyle Suçlamak Yanlış Bir Yaklaşımdır"
CHP sözcüsü Faik Öztrak: "Herkesi terör örgütüyle suçlamak yanlış bir yaklaşımdır" "Aflar son derece hassas konular.
CHP sözcüsü Faik Öztrak: "Herkesi terör örgütüyle suçlamak yanlış bir yaklaşımdır"
"Aflar son derece hassas konular. Hele şu dönemde af meselesinin son derece dikkatle izlenmesi gerekir"
"Kader mahkumları mı affolacak, 17-25 Aralık'a uzanan o dönemde suçlananlara belli bir garanti sağlayacak paket mi gelecek bütün bunları görmek istiyoruz"
" (Cumartesi anneleri) Bu anneleri terör örgütü mensubu olmakla suçlarsanız bu yapılacak en son şeydir"
"Trump, sadece Türkiye için değil dünya için bir sorundur"
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