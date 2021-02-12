CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi: (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ay'a füze göndereceğiz diyenler, şimdi S-400 füzelerini ambalajında hangara çekmeye hazırlanıyorlar. Tatbikattan tatbikata gösteri amaçlı çıkarıp tozunu alacaklarmış. Buna da Girit modeli diyorlar." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu hafta CHP Ekonomi Masası olarak milletin dertlerini dinlediklerini, Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunu ziyaret ettiklerini hatırlattı. Türkiye'nin dört bir yanından esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Öztrak, "Ülkemizde sadece ekonomik değil, büyük bir sosyal çöküş de yaşanıyor. Ülkemizde büyük insani dramlar yaşanıyor. Ama bu dertleri saraydan dinleyen, gören yok. Üstüne üstlük, sokaktaki esnafın halini görmeyenler, 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' diyerek bir de esnaflarımızla alay ediyor." ifadesini kullandı.

İşsizlik nedeniyle yaşanan intihar olaylarından bahseden Öztrak, bugün siyasetin en önemli meselesinin işsizlik olması gerektiğine değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında günde 1 milyon 100 bin kişinin aşılanacağını söylediğini hatırlatan Öztrak, ancak günde 105 bin kişiye aşı yapılabildiğini dile getirdi.

ABD'nin nüfusunun yüzde 13'ünü, İngiltere'nin yüzde 20'sini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 47'sini, İsrail'in ise yüzde 70'ini aşıladığını aktaran Öztrak, "Biz saray sosyetesinin yüzde 100'ünü, nüfusumuzun ise sadece yüzde 3'ünü aşılayabildik. Salgında vaka sayılarını milletten sakladılar. Şimdi aşı sayılarını da saklamaya başladılar. Aşılar geliyormuş ama Bakan gelen aşı sayılarını artık söylemeyecekmiş. Neden? Nedir bu telaş? Neyi milletten saklıyorsunuz?" diye konuştu.

"Bir başka siyasi cambazlığın da S-400 meselesinde yaşandığını" anlatan Faik Öztrak, bu milletin S-400 almak için dişinden tırnağından artırıp Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödediğini söyledi.

"Bu füzeleri alırken F-35 uçakları için verdiğimiz 1,5 milyar dolar kaporayı yaktık. Üstüne üstlük F-35'lerin tedarik zincirinden, uçakların bakım onarımından sağlanacak, 12 milyar dolarlık ihracat ve hizmet gelirinden olduk." diyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Biz bunları uyardık zamanında. 'Hesabı kitabı iyi yapın. Bu füzeler, dünyanın en pahalı soba borusuna dönüşebilir' dedik. Dinlemediler. Ay'a füze göndereceğiz diyenler, şimdi S-400 füzelerini ambalajında hangara çekmeye hazırlanıyorlar. Tatbikattan tatbikata gösteri amaçlı çıkarıp tozunu alacaklarmış. Buna da Girit modeli diyorlar. Bu yapılanın adı, çok açık söylüyorum siyasi dolandırıcılıktır. Bu arada sarayın küçük ortağı Bahçeli'ye soruyoruz, bu S-400'lerin hangara çekilmelerine razı mısınız? Milletin çarçur edilen milyarlarca doları içinize siniyor mu? Bu mudur yerli duruşunuz, bu mudur milli duruşunuz? 2023'e 2 yıl kaldı. 10 yıldır dilden düşmeyen 2023 hedeflerinin artık gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Millete vadettikleri 2 trilyon gelir hedefinin, 875 milyar dolarda kalacağı görülüyor. 25 bin dolarlık kişi başı gelir hedefini, 10 bin dolara indirdiler. Millete taahhüt ettikleri gelirin, işin yarısını bile veremeyecekleri ortaya çıktı. En büyük on ekonomi arasına girme hedefi çöktü. İlk yirmi ekonomi arasında kalmamız bile tehlikeye girdi. Fakat saray yalan olan hedeflerden bahsetmekten bir türlü vazgeçmiyor. Bu başarısızlığı gizlemek için şimdi Ay'a sert iniş yapmaya hazırlanıyor."

Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekilliği kazanmasına da değinen Öztrak, dün, büyük bir milli irade gaspı ve milletin Meclisi'ni, en kaba şekilde vesayet altına alma girişiminin çetin bir adalet mücadelesi sonucunda şimdilik durduğunu söyledi.

Bunun için Anayasa Mahkemesinin iki defa karar almak zorunda kaldığını aktaran Faik Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anayasa Mahkemesi kararı vesayet girişiminin kabalığını ve bu girişimin vahametini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir, tarihidir. Dün, bu vesayet girişiminin Meclis'teki işbirlikçileri, 'MİT tırları ihanettir' diyerek, akim kalan Meclis iradesine darbe girişimine kılıf uydurmaya çalışıyorlardı. Arkadaş, bu MİT tırlarını yakalayan, durduran, sizin atadığınız savcı, sizin atadığınız kolluk kuvvetleri değil mi? Milletin vekiline neden yükleniyorsunuz? Neden vekilimizi suçunuza ortak etmeye çalışıyorsunuz? Zamanında yenen maklubeler varsa onu beraberce yiyen sizsiniz. Biz değiliz. Vatana ihanet, 'Millet beni affetsin' diyerek geçiştirilemez. Bu arada İstanbul 14. Ağır Ceza Hakimi'ne de bir soru. Nedir bu telaş ve hiddet? Bu hakimin bundan sonra adil karar verme melekesinin kalıp kalmadığının tespitini, HSK'den bekliyoruz. Aziz milletimiz, umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmayacağız. Sandık önümüze geldiğinde, hepimiz vatandaşlık görevimizi bihakkın yapacağız. Biliyoruz ki bu ucube rejimin notunu verdiniz. Aşınızı, işinizi, geleceğinizi, hayallerinizi çalanlara, sandıkta en şeddeli cevabı vereceksiniz. Sert iniş neymiş, çakılma neymiş bunlara göstereceksiniz. Bunun provasını 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde yaptınız. Türkiye'nin pek çok şehrine baharı getirdiniz. Şimdi sıra Türkiye'ye baharı getirmekte."

Soruları yanıtladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Mimarlar Odasının, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bazı alanların metrekaresinin 1,5 lira bedelle kiraya verilmesine ilişkin başlattığı hukuki süreçle ilgili değerlendirmeleri sorulan Öztrak, mevcut yönetimin en iyi bildiği şeyin rant yaratmak ve dağıtmak olduğunu söyledi. Öztrak, şöyle devam etti:

"Atatürk Orman Çiftliğine karşı girişilen bu hareket, Atatürk'ün mirasına ihanettir. 750 milyon dolarlık bir oyuncak dinozor çiftliğini Ankara'nın göğsüne sapladılar, şimdi bu ülkenin kısıtlı kaynaklarını bu şekilde heba edenler yeniden rant imkanları yaratmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bunun hesabını sandıkta sormak, bunu yapanları hak ettiği yere göndermek hepimizin boynunun borcudur."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, yeni anayasanın isminin "Yeniden Kuruluş Anayasası" olacağına dair ifadeleriyle ilgili soru üzerine Öztrak, "Bunu söyleyen AK Parti'nin Grup Başkanvekili. O zaman AK Parti'ye biz soruyoruz, neyi yıkıyorsunuz, neyi kuruyorsunuz?" dedi.

Bu ülkenin kurucu ruhunun belli olduğunu, ülkenin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuvayımilliye, Sakarya, Dumlupınar, Büyük Taarruz'un bulunduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Yeniden kuruluş diyerek bunların üzerine çizik mi atacaksınız? Bu Cumhuriyet'i reklam arası olarak görenlerin Cumhuriyet'i reddiyesini kabul etmek mümkün değildir. Daha önce yaptıkları anayasa değişikliklerinin nelere, kimlere hizmet ettiğini bugün çok net bir şekilde görüyoruz. Benim tavsiyem, her şeyden önce mevcut yasalara uymayı öğrenmeleridir. 'Bu ucube rejim anayasaya sığmadı, anayasayı ucube rejime uyduralım' deyip buna bir de güzel ambalaj yapmaya kalkışmaktan vazgeçin. Gündemi değiştirmeyin. Millet aç, işsiz, çare bekliyor. Millet kendisine hiçbir hayrı olmayan bu ucube rejimden kurtulmak için artık gün sayıyor."

Faik Öztrak, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle ilgili açıklamalarına dair, "Boğaziçi Üniversitesi, öğrencisiyle akademisyenleriyle, çalışanlarıyla haklı taleplerini demokratik protestolarla dile getiriyorlar. Bunu yaparken de eğilip bükülmüyorlar. Bu zat önce bu tehditleri savurdu sonra da zoru görünce hemen sözlerinden ricat etti. Aslında atalarımızın çok güzel sözleri var. Ne diyorlar? 'Havlayan köpek ısırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin, bir televizyon programında parti kurmayları üzerinden kendisini eleştirmesiyle ilgili değerlendirmesi sorulan Öztrak, programı izlemediğini belirterek milletin bu kadar derdi varken bu boş polemikleri hiç doğru bulmadığını ifade etti.

Öztrak, AK Parti'nin Siyasi Partiler Yasası'ndaki çalışmasına dair soru üzerine şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde belirttiği gibi darbecilerin eseri seçim barajlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Milletin vekillerini milletin belirlemesini, kadınların parlamentoda temsilinin güvence altına alınmasını, siyasi ahlak yasasının çıkarılarak siyasetin kirlilikten arındırılmasını istiyoruz. Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili önce bir metinlerini ortaya koysunlar, onunla ilgili değerlendirmeyi de yaparız. Fakat doğan görünümlü şahin gibi demokrasi görünümlü siyasi el bombalarının pimini çekip o metnin içine yerleştiriyorlarsa bunu da baştan reddeder, milletimize teşhir ederiz."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan