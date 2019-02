CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Geçen yıl Ocak ayında 1. 7 milyar TL fazla veren bütçe, bu yıl Ocak ayında 28,7 milyar TL açık veriyor"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. Öztrak basın açıklamasında, "2018'de düşen cari açığı normal yollardan finanse edemediğimiz dikkati çekiyor. Düşmüş ama onu bile normal yollardan finanse edememişiz. 2018'e baktığımızda her 100 dolarlık cari açığın 77 dolarını, nereden geldiğini bilmediğimiz bir parayla kapatmışız. Kaynağı belli olmayan paranın ne kadar süreceği beli değil. 2018'de döviz piyasaları alt üst oldu. Türkiye kendi liginde parası en fazla değer kaybeden ülkeler arasında. ve politika faizi en yüksek ülkeler arasında hep ilk üçte yer aldı. G20'nin hiçbir ülkesinde ödemeler dengesinde bu boyutta bir kaynağı belirsiz para görmeniz mümkün değildir. Onlar da doğru düzgün ödemeler dengesi istatistikleri tutulur" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl Ocak ayında 1.7 milyar TL fazla veren bütçe, bu yıl Ocak ayında 28,7 milyar TL açık veriyor"

Geçen yıl Ocak ayında 1.7 milyar TL fazla veren bütçenin bu yıl Ocak ayında 28,7 milyar TL açık verdiği kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

"Millet kan ağlıyor. Sosyete damat çıkmış Ocak ayında bütçenin 5 milyar TL fazla verdiğini millete müjdeliyor. Açıkça iş bilmezliğin, göz boyamanın bu kadarı fazla. Siz Ocak ayında, Nisan ayında size ödenmesi gereken Merkez Bankası'nın 34 milyar TL'lik karını alacaksınız, bütçeye koyacaksınız. Bunu da bir güzel harcayacaksınız. Seçim nedeniyle faiz dışı harcamaları geçen senenin Ocak ayına göre yüzde 70'ye yakın artıracaksınız, ama bu aktardığınız 34 milyar TL nedeniyle faiz verdiğiniz zaman fazla verdik deyip bu kısmını söylemeyeceksiniz. Türkiye'nin önümüzdeki 3 ay izleyeceği bu boyutta bir seçim harcaması politikası, bu ülkenin daha sonra çok ciddi zorluklara girmesine yol açacaktır. Geçen yıl Ocak ayında 1.7 milyar TL fazla veren bütçe, bu yıl Ocak ayında 28,7 milyar TL açık veriyor. Memleketin başına musallat ettikleri hastalıkları tedavi etmek yerine hastalığın göstergelerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bunlar için önemli olan tek bir şey var, 31 Mart'a kadar zarfı düzgün göstermek. İşin temel nedenlerine bakmıyorlar."

TÜİK'in en son açıkladığı tarım ürünleri üretici fiyat endeksine göre, tarladaki fiyatın raflardaki ve sofralardaki fiyatlardan daha hızlı arttığının görüldüğüne dikkat çeken Öztrak, "2001'de Türkiye tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşadı. 2001'de hiçbir zaman meyve sebze tezgahları önünde kuyruk olmadı. TÜİK'in en son açıkladığı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 8,3 artmış. Ocak'ta gıda fiyatları yüzde 6,9 artmıştı. Tarladaki fiyat, raflardaki ve sofralardaki fiyatlardan daha hızlı artmış. Ocak ayında tarlada fiyatı en çok artan ürünler patlıcan yüzde 65, dolmalık biber yüzde 48, domates yüzde 48 olmuş. Yani daha pazara gelmeden tarlada fiyatlar uçmuş. Sonunda bu üreticiye de yansıyacak. Çiftçinin girdi maliyetini düşürmeden sofradaki yangını söndüremezsiniz. Böyle giderse üreticiyi batırırsınız" şeklinde konuştu.

"Şehirlerimizde öncelik insanlarımızın mutluluğu olacak"

"Biz artık şehirlerimizde ayrıştırıcı bir dil istemiyoruz" diyen Öztrak, "Türkiye 31 Mart'a doğru hızla gidiyor. Ciddi bir panik havası var. Gerçek demokrasilerde görülmeyen seviyesiz, toplumu ayrıştıran bir kampanya maalesef yürütülüyor. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan AK Parti Genel Başkanı, kendi ittifakı dışında kalan ve mecliste bugün görev yapan tüm siyasi partileri çete olarak ilan ediyor. Hain ve terörist ilan etmedikleri kimse kalmadı. Kaderden kaçış yok. Milletten kopmuş, metal yorgunu, kibirli siyasi anlayıştan ilk önce belediyelerden kurtulmaya karar verdiğini artık kendileri de görüyorlar. Düne ait ne varsa artık eskidi. Artık yeni bir söze, yeni bir anlayışa ihtiyaç var diyor milletimiz. Şehirlerimizde öncelik insanlarımızın mutluluğu olacak, beton ormanların yerini yemyeşil gerçek ormanlar alacak. Biz artık şehirlerimizde ayrıştırıcı bir dil istemiyoruz. Sadece tüketen değil üreten şehirler istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip aday olan arkadaşlarımızla ilgili bir etik sorun olduğu ortadadır"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, "DSP'ye geçişleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "DSP'yle bir sorunumuz olmaz. Ama bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip aday olan arkadaşlarımızla ilgili bir etik sorun olduğu ortadadır. Bunu yapan arkadaşlarımızın belediye başkanı seçilirlerse bize ne yapar diye milletimizin böyle bir görüşü olduğunu biliyorum" şeklinde yanıtladı.

"Biz İstanbul'u da alacağız, diğer yerleri de alacağız"

Öztrak, İstanbul'da kazanılamazsa kimin sorumlu tutulacağına ilişin soruya da, "Biz sadece İstanbul'da değil, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Bursa'da kazanacağız. CHP'nin sosyal demokrat yeni belediyecilik anlayışıyla tanıştırdığımız büyükşehirlerde başarılı olacağımızı biliyoruz. Bizim böyle bir korkumuz yok. Bizi sürekli kavgalı evmiş gibi gösterenlerin, her gün ittifak yaptıkları şehir sayısını artıranların görüyorum ki çok ciddi korkuları var. Biz İstanbul'u da alacağız, diğer yerleri de alacağız" yanıtını verdi.

Öztrak, "DSP ittifak görüşmelerinde hiçbir teklif almadıklarını açıkladı. Buna ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz"sorusuna, "DSP'yle iş birliği yapma çağrısının ilgili genel başkan yardımcılarımız tarafından götürüldüğünü biliyorum" dedi.

"Eğer ortada bir iş birliği talebi yoksa, her iki genel başkan yardımcımızın da bizden ayrılanlara aday yapmayın talebini götürmelerini hiçbir anlamı yoktur"

Öztrak, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin kendilerinden ayrılan partililerin DSP'den aday olmaması ricasını iletmek için gittiklerini ifade etti. Buna ilişkin neler söylersiniz?" sorusunu, "Eğer ortada bir iş birliği talebi yoksa, her iki genel başkan yardımcımızın da bizden ayrılanlara aday yapmayın talebini götürmelerini hiçbir anlamı yoktur. Genel başkan yardımcımız eğer DSP'ye gittiyse bu konuşma daha başlarken başta bir iş birliği talebi olduğunu düşünüyorum. Demek ki meramlarını tam olarak anlatamamışlar diye düşünülebilir. Ama arkadaşlarımızın her ikisi de meramlarını anlatabilme kabiliyeti en üst seviyededir" diye yanıtladı.

Öztrak, Cumhurbaşkanının bedelli askerlik açıklamasına yönelik soruya da, "Cumhurbaşkanı 10 ay önce dedi ki, 'Gündemimizde bedelli askerlik yok. Bedeli askerliği gündemimize alırsak şehitlerimize saygısızlık etmiş oluruz'. bugünse bedelli askerliğin her türlü alternatifi konuşuluyor. Bu çok açık bir şeyi gösteriyor. Seçimleri kaybetme korkusu sarayın bütün bacalarını sarmış durumda" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA