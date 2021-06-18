CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin, "Biz bu kirli senaryoları, daha önce de gördük. Milletimiz aynı kirli suda bir kere daha yıkanmayacak kadar tecrübelidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin, "Biz bu kirli senaryoları, daha önce de gördük. Milletimiz aynı kirli suda bir kere daha yıkanmayacak kadar tecrübelidir. Bulanık suda balık avlamaya çalışan o karanlık güçler ve onları sahneye sürenler, bilsinler ki amaçlarına ulaşamayacak." dedi

Öztrak, Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında geldiği Gaziantep'te organize edilen basın toplantısında, HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik düzenlenen saldırıyı lanetleyerek, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a rahmet diledi.

Son 3 yılda siyasi yaşantıda kutuplaşma ve gerginliğin arttığını savunan Öztrak, tehdit dilinin toplumsal barışa ve özgürlüğe kastettiğini söyledi.

"Karanlık bazı ellerin bir süredir saldırılarını artırdığını" iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Bir süredir gazetecilere, siyasetçilere, siyasi partilere yönelik fiili saldırılarını artırdı. Defalarca söyledik, demokrasilerde özgürlüğün bedeli, sürekli ihtiyatlı olmaktır. Biz bu kirli senaryoları, daha önce de gördük. Milletimiz aynı kirli suda bir kere daha yıkanmayacak kadar tecrübelidir. Bulanık suda balık avlamaya çalışan o karanlık güçler ve onları sahneye sürenler, bilsinler ki amaçlarına ulaşamayacak. Milletimizin güvenlik kaygılarını artırarak, korkuyu manipüle ederek, özgürlük taleplerini baskı altına almaya kalkanlara, bu millet artık geçit vermeyecektir. Biz bu ülkenin demokratları olarak demokrasimize, özgürlüğümüze, toplumsal barışımıza sıkı sıkıya sarılacağız."

Milletin can ve mal güvenliği sağlamanın hükümetin görevi olduğunu aktaran Öztrak, "Bu saldırı, tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Hükümet saldırganı, eylemin planlayıcılarını, gerçek failleri hızla yargı önüne çıkarmalıdır." ifadesini kullandı.

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" açıklamasına ilişkin de şöyle konuştu:

"Erdoğan sustu. AK Partililer sustu. Medyanın büyük bölümü sustu. Savcılar da seyretti. Biz ise bu vahim beyanın takipçisi olduk. TBMM başkanına 'milletvekilleri şaibe altında, bakana bu ismi sor' dedik. Nihayet bu atama bakan, tam üç hafta sonra TBMM Başkanına gitti. İçişleri Bakanı, mafya elebaşının maaşa bağladığı siyasetçinin halen vekil olmadığını söylemiş. Ama bu bakan, mafyadan rüşvet alan siyasetçi hakkında savcılara bir ay sonra ifade verdi. Savcılar ise o gelmeden kendisini davet edip, bir şey soramadı."

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K'nin ev hapsi kararıyla tahliye edilmesine tepki gösteren Öztrak, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ise Türkiye açısından iyi geçmediğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak