CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı
01.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı