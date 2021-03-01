CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı

01.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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