CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Adıyaman'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bazı emekli amirallerin açıklamalarına ilişkin, "Ununu elemiş, eleğini asmış amirallerin kaleme aldıkları bir açıklama üzerinden darbe mağduriyeti çıkarmaya uğraşıyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bazı emekli amirallerin açıklamalarına ilişkin, "Ununu elemiş, eleğini asmış amirallerin kaleme aldıkları bir açıklama üzerinden darbe mağduriyeti çıkarmaya uğraşıyorlar. Mağduriyet çıkarmaya çalışsalar neyse, bir de bu emekli amiraller 'Kılıçdaroğlu'ndan emir aldı' diyerek bize iftira atıyorlar." dedi.

???????Öztrak, partisinin Adıyaman İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Ekonomi Masası heyetinin dün Malatya'da bugün ise Adıyaman'da temaslarda bulunarak esnafı ziyaret ettiğini söyledi. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesindeki adımlarını eleştiren Öztrak, şöyle devam etti:

"Önümüz mübarek ramazan ayı. Ramazanda tüm lokanta ve restoranlar bir kez daha kapanacak. Paket servisle bu işletmelerin çarklarını döndürmesi mümkün değil. İşletmeler, doğru dürüst çalışmayacak ama banka borçlarının faizleri çalışacak. Hiçbir şey yapamıyorsanız, bari bu işletmelerin banka borçlarının faizini, birkaç ay boyunca dondurun. Lokanta ve restoranlarda çalışanlar zaten kaç aydır işsiz. Hepsinin borcu gırtlağı aşmış. Tam da böyle bir dönemde yapılmayacak olanı yaptılar. Kısa çalışma ödeneğini kestiler. Bu kararla 2 milyon çalışan sefalet aylığına, yani 1500 liraya mahkum edildi. Bir de bunun üstüne ramazanda kapanacak, restoran ve lokantalarda çalışanlar eklenecek. Ramazanda milyonlarca emekçimiz ve aileleri 1500 liralık göstermelik sefalet aylığıyla nasıl geçinecek, evlerdeki tencere nasıl kaynayacak?"

Bayramda emekliye ikramiye zammı teklifi

Öztrak, emeklilere 3 yıldır hiç zam yapılmadığını savunarak "2018'den bu yana 1000 liralık bayram ikramiyesi enflasyon karşısında eriyip kuş oldu. 1000 liranın yarısını enflasyon canavarı kaptı, götürdü. Biz onun için diyoruz ki Ramazan Bayramı'nda emekliye en az 1500 lira ikramiye verin. Emeklilerimiz, torunlarına bayram harçlığı verebilsin. Çocuğuyla yalandan da olsa bir bayram edebilsin." ifadesini kullandı.

Bazı emekli amirallerin açıklamaları

Öztrak, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ununu elemiş, eleğini asmış amirallerin kaleme aldıkları bir açıklama üzerinden darbe mağduriyeti çıkarmaya uğraşıyorlar. Mağduriyet çıkarmaya çalışsalar neyse, bir de bu emekli amiraller 'Kılıçdaroğlu'ndan emir aldı' diyerek bize iftira atıyorlar. Yetmiyor bir de bu amirallerin ailelerini fişlemişler. Bu bilgileri de basına sızdırıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak