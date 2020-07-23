CHP, sosyal medya düzenlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir!
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CHP, sosyal medya düzenlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya teklifinin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne yasanın iptali için başvuracaklarını açıkladı. Sosyal medya düzenlemesi nedir? Sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler? Sosyal medya düzenlemesi 11 madde neleri içerecek? Sosyal medya kanunu çıkacak mı?

CHP, sosyal medya düzenlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir!
23.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:50

CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Onursal Adıgüzel, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu sosyal medya için düzenlemeyi öngören kanun teklifinin kullanıcılara sansür getirdiğini ve bu nedenle teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

Adıgüzel'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"OLDU BİTTİ YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BİR TEKLİF"

"Biliyorsunuz dijital mecralarla ilgili ihtisas komisyonunun kurulmasına karar verildi. Bu hafta da içinde de yasalaşacak bu teklif ve dijital mecralarla ilgili yeni bir ihtisas komisyonu oluşacak. Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen -Türkiye'de neredeyse 50 milyondan fazla vatandaşımız sosyal medya mecralarını kullanıyor- bunları görmezden gelerek oldu bitti yöntemiyle, ben yaptım oldu yöntemiyle bir teklif Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur.

"BU TEKLİFİN CİDDİ BİR SANSÜR GETİRDİĞİNİ GÖRDÜK"

Bugün de Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Salı günü iktidar temsilcileri bizimle görüşmek istediler. Bilmediğimiz bir teklifle ilgili görüşmek istemediğimizi belirttik. Sonra uzman arkadaşlarla ve yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmede teklifin internet kullanıcılarına ciddi bir sansür getirdiğini gördük ve CHP olarak bu teklifi desteklemeyeceğimizi söyledik. Ciddi bir çalışma yapmak istiyorsanız; bütün muhalefet partilerinin, üniversitelerin, uzmanların, hizmet sağlayan firmaların katıldığı bir çalışmayla bu işi çözelim dedik.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER?

Bugün meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ 11 MADDE

Maddelerin bir kısmı belli oldu.

Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak.

Doğan zararlar siteler tarafından karşılanacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet hızı düşürülecek.

SOSYAL MEDYA KANUNU ÇIKACAK MI?

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

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