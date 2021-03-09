CHP, siyasette eşit temsile ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "siyasette eşit temsile" dair kanun teklifiyle hem milletvekilliği hem de belediye ve il genel meclislerinde eşit temsilin sağlanmasını amaçladıklarını, kadınların seçilebilecek sıralardan bu listelere yazılmasını yasal teminat...

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "siyasette eşit temsile" dair kanun teklifiyle hem milletvekilliği hem de belediye ve il genel meclislerinde eşit temsilin sağlanmasını amaçladıklarını, kadınların seçilebilecek sıralardan bu listelere yazılmasını yasal teminat altına alacak fermuar yöntemini getirdiklerini söyledi.

Böke, Mecliste CHP'li kadın milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısına, kadın basın emekçilerinin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

CHP'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de öncülük ederek, siyasette kadınların eşit temsilini sağlayacak bir kanun teklifi hazırladığını söyleyen Böke, teklifi hazırlama sürecinde CHP kadın milletvekilleri ve kadın kollarının dahil olduğu katılımcı bir sürecin işlediğini, 400'e yakın kadın örgütü ve akademisyenin görüşünün alındığını kaydetti. Böke, "Bu ortak çalışma sonucunda da kadınların ortak talebi, bir toplumsal talep yasal düzenlemeye dönüştürülmüş oldu. Sayın Genel Başkanımızın ilk imzacısı olduğu, tüm kadın ve erkek milletvekillerimizin, CHP'nin 135 milletvekilinin ortak imzasıyla az önce TBMM Başkanlığına siyasette eşit temsili sağlayacak kanun teklifini teslim etmiş olduk." diye konuştu.

CHP'nin, eşitlik, özgürlük, demokrasinin var olması konusunda öncü bir adım attığını belirten Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların karar alma mekanizmalarında ortaklaşması demokrasinin, kalkınmanın, refahın ve toplumsal barışın teminatı olacaktır. Kanun teklifimizde, kadın ve erkek adayların listelerde yüzde 50 temsilini zorunlu tutuyoruz. Hem milletvekilliği hem de belediye ve il genel meclislerinde eşit temsilin sağlanmasını amaçlıyoruz. Kadınların seçilebilecek sıralardan bu listelere yazılmasını yasal teminat altına alacak fermuar yöntemini getiriyoruz. Böylece yüzde 50 kota ve fermuar yöntemiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, eşit temsili güvence altına alacak adımı atmış oluyoruz. Yüksek Seçim Kurulu, listelerin kota ve fermuar yöntemine uygunluğunu denetledikten sonra uygun olmayan listelerin reddedilmesini sağlayacak. Bu yasal düzenlemeyle, siyasi partilerin keyfine bırakılmayacak şekilde bu pratik gerçeğe dökülmüş olacak."

Selin Sayek Böke, tüm siyasi partilere, bu kanun teklifine destek verme; kadınlara ve kadın örgütlerine ise bu süreci takip ederek teklife destek veren siyasi partileri büyütme çağrısında bulundu.

CHP'nin Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, siyasi parti üyeliğine kabul edilen ve mali gücü yeterli olmayan kadın üyelerin giriş ve üyelik aidatı ödememelerini, milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidatın kadınlar için dörtte bir oranında uygulanmasını da öngörüyor.

Öte yandan Böke, ilk imza sahibinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğu, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nün genel tatil ilan edilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını da açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman