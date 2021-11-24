CHP Sivrihisar'dan Başkan Ataç'a ziyaret

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivrihisar İlçe Başkanı Tahsin Turan ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Tahsin Turan da Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. İlçe Başkanı Turan, gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları hakkında Ataç'a bilgi verirken, misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Turan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

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