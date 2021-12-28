CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara'da ziyaretlerde bulundu

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

İlk olarak CHP Zara İlçe Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Karasu, ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Zara Kaymakamlığına geçen Karasu, Kaymakam Meriç Dinçer'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Çelik'e de makamında ziyarette bulunan Karasu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe esnaflarını da ziyaret eden Karasu, "Eskiden ülkemizde krizler olur, biterdi. Şimdi ise krizler bitmiyor. Vatandaşın mutfağında yangın var." dedi.

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

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