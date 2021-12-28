CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara'da ziyaretlerde bulundu

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara'da ziyaretlerde bulundu
AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

İlk olarak CHP Zara İlçe Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Karasu, ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Zara Kaymakamlığına geçen Karasu, Kaymakam Meriç Dinçer'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Çelik'e de makamında ziyarette bulunan Karasu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe esnaflarını da ziyaret eden Karasu, "Eskiden ülkemizde krizler olur, biterdi. Şimdi ise krizler bitmiyor. Vatandaşın mutfağında yangın var." dedi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title