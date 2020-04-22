CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'dan 23 Nisan mesajı CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karasu, mesajında, 23 Nisan 1920'nin Anadolu halkının esareti kabul etmemesinin yıldönümü olduğunu belirterek, "23 Nisan 1920 milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı gündür." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin Türkiye'yi birleştiren en önemli unsur olduğunu vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde dahi çeşitli yalanlarla yönetimleri ayrıştıran zihniyetler, TBMM'nin ve demokrasinin önemini kavramaktan uzak olanlardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak, bilim ve aydınlanmanın ışığıyla onların yolunu aydınlatmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA