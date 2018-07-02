CHP Sivas Milletvekili Karasu, Mazbatasını Aldı

CHP'den Sivas milletvekili seçilen Ulaş Karasu, mazbatasını aldı.

TBMM 27 Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda CHP'den Sivas milletvekili seçilen Karasu, mazbatasını almak üzere Sivas Adliyesine geldi.

Karasu, milletvekili seçildiğini gösterir mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya'dan teslim aldı.

Çetinkaya, mazbata teslim töreninde yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkede ve Sivas'ta sıkıntısız bir şekilde geçtiğini belirterek, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karasu ise mazbatayı tüm hemşehrileri adına aldığını belirterek, "Onlara hizmet etmek için mücadele edeceğiz. Seçimlerin sorunsuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.