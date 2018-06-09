CHP Sivas Milletvekili Adayı Karasu: "Sivas'ın Hak Ettiği Yere Gelmesi İçin Çalışacağım"

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili adayları,Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen tanışma toplantına katıldılar.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Ulaş Karasu, Sinan Öztürk Malike Ejder Yolveren ve Hasan Kılıç tanışma toplantısına katıldılar. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, bütün siyasi partilere eşit mesafede olduklarına dikkat çekerek,"Sivas'ın sorunlarını ön plana çıkararak, birlikteliği sağlamak adına bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Milletvekili adaylarının seçilip meclise gitmeleri halinde işlerini kolaylaştıracak bir rapor hazırladıklarını vurgulayan Başkan Eken,"Sizlere sunacağımız bu raporda 19 Genel ve 31 yerel olmak üzere toplam 49 maddelik hedef belirlenmiştir. Bu rapor aynı zamanda Odamızın sizler için hazırlamış olduğu ve işlerinizi kolaylaştıracak bir ödev niteliğindedir" diye konuştu.

CHP Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu ise,"Sivas'ta yaşıyorum ve seçildikten sonra de yaşamaya devam edeceğim. Sivas'ın hak ettiği yere gelebilmesi için tüm mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Seçildikten sonra sizlerle birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde Sivas'ta 5 hastanenin olduğunu söyleyen Karasu, "Şu anki dönemde 4 hastane kapandı tek hastaneye döndü ve Sivas sağlık ciddi anlamda kan kaybediyor"diye konuştu. - SİVAS