CHP Sivas Milletvekili Adayı Karasu: "Mental Yorgunu Kadrolar Ülkeyi Yönetemez"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk'un Sivas Kayseri'nin bir mahallesi oldu' şeklindeki açıklamasını acı itiraf olarak nitelendirdi. Karasu "İktidar partisi ne yapacağını şaşırmış durumda bakan başka telden vekil başka telden çalıyor. Aslında Cumhurbaşkanı teşhisi koymuştu. AK Parti kadroları baştan sona metal yorgunu bu kadrolar ülkeyi de Sivas'ı da yönetemez" dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP birinci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu gündeminde AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk'un yaptığı açıklamalar vardı. Karasu AK Parti Milletvekili Habip Soluk'un televizyon kanallarında 'Sivas Kayseri'nin mahallesi oldu' şeklindeki açıklamasını acı bir itiraf olarak değerlendirerek,"Bu kadroların artık ülkeyi yönetme yeterliliği kalmamıştır" dedi. Karasu,"Düşünün 17 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar partisinin vekili çıkarak televizyon kanalında kendi seçim bölgesi ile ilgili bu denli küçültücü ve aşağılayıcı bir itirafta bulunuyor. Sayın vekil diyor ki 'Eskiden Sivaslılar olarak Kayseri bizim kazamızmış diye övünürdük şimdi Sivas Kayseri'nin mahallesi oldu, Sivas bir kaç üniversite öğrencisinin kafede çay içmesi kek yemesi ile olmaz' diyor. Günaydın sayın vekil acaba bu duruma Sivas'ı kim getirdi? Yıllardır Sivas size tam destek verdi, siz Sivas'a ne yaptınız. Yaptığınız işte bu. Küçülte küçülte Sivas'ı mahalle konumuna düşürdünüz. Göçü durduramadınız. Bizden daha iyi olan iller sınırsız teşvik alırken Sivas'ın dışında kalmasına ses çıkarmadınız. 17 yılda yaptığınız bir stadyum, bir hastahane onlarında her gün bir eksiği ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Karasu sözlerini şu şekilde sürdürdü.

"İşin dahada acı tarafı Habip bey bunları söylerken yine AK Parti Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise en büyük icraatları olarak Habip beyin küçümsediği üniversite öğrencilerinin Sivas'a gelişi olarak anlatıyor. Biz üniversiteyi büyüttük ikincisini kuruyoruz diye oy istiyor. Birinin diğerinden haberi yok. AK Parti'nin tüm kadrolarını seçimi kaybetme korkusu sardı. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. 17 yıldır başta Sivas olmak üzere ülkenin tarımını, sanayisini bitiren iktidar şimdi Sivas'ı mahalle konumuna düşürdüğünü itiraf ediyor. Sivas'ın köylerinde kimse kalmadı. Tarım faaliyeti yapılamıyor. Organize sanayi bölgesinde her gün bir fabrika kapanıyor. Yanlış politikalar yüzünden Sivas Sayın Soluk'un da dediği gibi her geçen gün mahalle olma yolunda ilerliyor. 24 Haziran bu gidişe dur demenin zamanıdır. Artık bu kadrolara Sivas 'tamam' diyecek. Sivas'ın en büyük yatırımları aldığı Cumhuriyetin ilk yıllarındaki CHP iktidarlarında olduğu gibi yine CHP iktidarında kalkınacak. O gün geldiğinde biz yine eskiden olduğu gibi Sultan şehir olmakla, kalkınmış bir Cumhuriyet şehri olmakla övüneceğiz." - SİVAS