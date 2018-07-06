CHP Sivas İl Başkanı Coşkun Açıklaması

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Coşkun, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında seçim döneminde Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen doğru ve özverili bir adım olduğunu söyledi.

Seçim çalışmalarının fedakar bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Coşkun, "Seçim sonucunu başarısızlık olarak göstermek ve genel başkanımızı tartışmaya açmak kamuoyu önünde partimizi tartışmaya açmak demektir. Birbirimize en çok kenetlenmemiz gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır." diye konuştu.

Coşkun, parti içinde kırgınlıklara, ayrışmalara duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün yapılması gereken sağduyulu bir şekilde davranmaktır. Her sorumluluk sahibi partilinin yapması gereken parti içi iktidar mücadelesini bir kenara bırakıp, muhalefet bloğunu bir arada tutan partimizi kamuoyunda tartıştırmadan yerel seçimlere taşıyacak bir olgunluk içinde davranmaktır. Gün beraberlik günüdür. Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay, partimize yarar değil, zarar verecektir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam edeceğiz."