CHP Şişli Başkan Adayı Muammer Keskin

Keskin'i meşale ve havai fişeklerle karşılayan birçok Kuştepeli oyun havaları eşliğinde sevgi gösterileri yaptı.

Buluşmada konuşan Tunalı, Keskin'in mahalleye gelen ilk başkan adayı olduğunu söyleyerek "Metropol kentinde, Şişli'nin göbeğinde hâlâ böyle sokaklar var. Bu sorunu sizin bize vereceğiniz destekle çözeceğiz. Her zaman romanlara önyargılı davrandılar. Biz bu önyargıyı CHP'li belediyelerde değiştirdik, yaşam koşullarını düzelttik" dedi.

Keskin de adaylık sürecinde ilk açık hava toplantısını Kuştepe'de yaptığını belirterek, "Bu hâlde olmanızın sebebi siyasilerdir. Roman vatandaşlar İstanbul'un en eskilerindendir. Mahallenizde birtakım rantçıların gözü var. Burayı asla Sulukule'deki gibi özünden uzaklaştırmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kentsel dönüşüm değil yerinde dönüşüm yapacaklarını söyleyerek, "İlk kazmayı beraber vuracağız. Boya, çatı tamir ederek sizin hayatınız değişmez. Bizim yapacağımız dönüşümle hak ettiğiniz ne varsa alacaksınız. Komşularınızdan ayrılmadan hayatınızı güzelleştireceğiz. Sizinle beraber sokakta yürümüş, sıkıntılarınızı bilen meclis üyelerimiz var. Size söz veriyorum. İster bizi destekleyin, isterseniz desteklemeyin artık bu şekilde yaşamayacaksınız. Çocuklarınızı sağlıklı, güvenilir bir ortamda büyütebileceğiniz yeni bir hayatınız olacak" dedi.

Keskin daha sonra mahalledeki bazı evlere misafir olarak sorunlarını dinledi.

Kaynak: Bültenler