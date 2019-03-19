CHP Şişli Adayı Keskin Merkez Mah. Esnafını Ziyaret Etti

İş yerlerini gezip esnafın sorunlarını dinleyen Keskin, yerel seçimlerde kendisine ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek istedi. Esnafın çoğunluğunun kaldırım işgali ve İspark'tan şikâyet etmesi üzerine Keskin, "Ana arterler biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Ara sokaklardaki kaldırım işgallerini çözeceğiz ancak ana arterler için Ekrem İmamoğlu ile ortak projelerimiz var" dedi.

Şişli için projelerini esnafla paylaşan Keskin, "Göreceksiniz ki hiçbir zaman bana ulaşma sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Gece ve gündüz Şişli'de yaşayan biriyim. Her zaman bu sokaklarda beni göreceksiniz" dedi.

Kaynak: Bültenler