CHP Sinop'ta 97. yılını kutladı
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CHP Sinop'ta 97. yılını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 97.kuruluş yıl dönümü, Sinop'ta da törenlerle kutlandı.

CHP Sinop'ta 97. yılını kutladı
09.09.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:43

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 97.kuruluş yıl dönümü, Sinop'ta da törenlerle kutlandı.

CHP İl Bakanlığı tarafından İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; CHP gurup Başkanvekili Engin Altay, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ile il ve ilçe örgütleri katıldı. Tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunması ardından CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel'in çelenk sunumu ile devam etti. Başkan Yüksel yaptığı açıklamada, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlığını, Kuvayı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97'nci kuruluş yıldönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız, sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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