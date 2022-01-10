CHP Serik İlçe Başkanlığına Yusuf Dinç seçildi
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
CHP Serik İlçe Kongresi'nde, Yusuf Dinç ilçe başkanı seçildi.
CHP Serik İlçe Kongresi'nde, Yusuf Dinç ilçe başkanı seçildi.
Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığına Tuncay Ercenk getirildi.
Üç adayın yarıştığı kongrede, 4 sandıkta 209 delegenin 198'i oy kullandı.
Yusuf Dinç, 108 oy alarak yeni ilçe başkanı oldu. Şeref Çimen 80, Ceyhun Ceyhan ise 10 oy aldı.
Dinç'in listesinde yönetim kurulu üyeleri Kadri Akın, Adem Aktaş, Gülsüm Aydın, Rıza Bulut, Ali Çakal, Yıldız Dağlaraşar, Gülümser Demir, Fatma Dursun, Cumali Duru, Hüseyin Kara, Faruk Karacan, Osman Kozak, Mustafa Okudan, Bayram Şen ve Dilek Çınar'dan oluştu.
Kongreye CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz de katıldı.
AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet