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CHP Serik İlçe Başkanlığına Özay Ceyhan atandı

CHP Serik İlçe Başkanlığına Özay Ceyhan atandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

CHP Serik İlçe Başkanı Mustafa Kurt ve yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığı görevine olağanüstü kongreye kadar Özay Ceyhan atandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - CHP Serik İlçe Başkanı Mustafa Kurt ve yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığı görevine olağanüstü kongreye kadar Özay Ceyhan atandı.

Parti binasında İl Başkanı Nuri Cengiz'in katılımıyla devir ve teslim töreni düzenlendi.

Cengiz, yaptığı konuşmada, Serik'te yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Parti tüzüğü hükümlülükleri gereğince 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye gitme şartı ile geçici bir kurul atadıklarını belirten Cengiz, "Kongremizi 8 Ocak 2022'de hep birlikte yapacağız. Delegelerimizin iradesinin oluşturacağı yeni bir yönetimle seçimlere hazırlanmak için devir teslim işlemlerini başlattık. Geçici kurulun başkanı olarak Özay Ceyhan'ı atadık." dedi.

Ceyhan da gereken adımları hızlı bir şekilde atarak üzerlerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirme sözü verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kurt, ilçe başkanlığı görevini Ceyhan'a devretti.

CHP Serik İlçe Başkanlığına Özay Ceyhan atandı

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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