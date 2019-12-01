CHP Selçuk, kırmızı listede birleşti

01.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efes Selçuk İlçe Örgütü, mahalle delegasyon seçimlerini tamamladı. İki listeyle gidilen seçimlerde büyük oy farkıyla kırmızı liste kazandı. Buna göre kırmızı liste toplam 122 delege çıkarırken, mavi liste 1 delegede kaldı.



Geçen çarşamba günü köylerde başlayıp merkez mahallelerde devam eden ve bugün sona eren CHP Selçuk Mahalle Delegasyon seçimlerinin iki liste ile demokratik bir ortam içerisinde gerçekleştiğini, partili tüm üyelerin özgür ve hür iradelerini kullanarak sağlıklı bir şekilde tamamlanan seçimlerin ilçe örgütüne ve tüm partililerine hayırlı uğurlu olmasını dileyen CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, "Bizim için emek en yüce değerdir. Ben yapılan delege seçimlerinde partimiz için ter döken ve önümüzdeki kongre sürecinde de yine aynı azimle ter dökecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin cefakar üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler inanıyoruz ki, yerel seçimlerde olduğu gibi bu sürecin sonucunda da kazanan yine CHP olacaktır. Çünkü biz bu yola çıkarken 'sen-ben yok, biz varız' diyerek çıktık" diye konuştu.



Parti üyelerinin oy kullandığı ve önümüzdeki olağan genel kurul toplantısında ilçe başkanlığını seçecek olan delegasyon seçimleri bugün sona erdi. İki liste ile gidilen seçimlerde kırmızı listeye toplam 122 delege çıkarken, 1 delege mavi listeye çıktı. - İZMİR

Kaynak: İHA