CHP Saraçhane eylemlerini neden bitiriyor? CHP eylemlerine nerede devam edecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her gün çağrıda bulunduğu Saraçhane buluşmaları, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ancak Özgür Özel'den gelen son açıklama, "CHP Saraçhane eylemlerini neden sonlandırıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, CHP Saraçhane eylemlerini neden bitiriyor? İşte detaylar...

CHP SARAÇHANE EYLEMLERİNİ NEDEN BİTİRİYOR?

Özel, Saraçhane'deki buluşmaların sona ereceğini söyledi. İBB meclisinde başkanvekili seçileceğini hatırlatan Özel şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP'li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız. Onun için yarın akşam da. Sonrasını sonra konuşuruz.

CHP EYLEMLERİNE NEREDE DEVAM EDECEK?

Yepyeni eylemler, yepyeni mitingler, bambaşka mitingler, bambaşka heyecanlar. Ama bir elimiz, bir ayağımız kalbimiz Saraçhane'de olmak üzere bir büyük kapanışı, bir büyük başlangıcı, bir büyük şahlanışı yapmaya hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem de büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane'yi doldurmaya var mısınız?"