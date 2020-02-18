CHP Sandıklı yönetimi, Başkan Çöl'ü ziyaret etti
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CHP Sandıklı yönetimi, Başkan Çöl'ü ziyaret etti

CHP Sandıklı İlçe Başkanlığı yönetimi, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

18.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:47
CHP Sandıklı yönetimi, Başkan Çöl'ü ziyaret etti

CHP İlçe Başkanlığı yönetimi, Belediye Başkanı 'ü ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde yapılan CHP ilçe kongresinde seçilerek göreve gelen Raşit Göneş ve beraberindeki heyet, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti. Başkan Çöl, yeni seçilen CHP yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Başkan Mustafa Çöl ziyaret için teşekkür ederek, göstermiş oldukları yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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