CHP Samsun Milletvekili Zeybek Havza'da vatandaşlarla bir araya geldi

SAMSUN (AA) - CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Zeybek, Kevser Parkı'nda buluştuğu vatandaşların sorun ve taleplerini diledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybek, son dönemde birçok kazanımın CHP'nin dile getirmesi üzerine ele alındığını ifade etti.

Zeybek, "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılması, 3600 ek gösterge, EYT son dönemlerde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirmesi ile mevcut iktidar tarafından gündeme alındı. Daha önceden de emekliye iki ikramiye, asgari ücreti, taşeronu dile getirdi, bunların hepsi yapıldı." diye konuştu.

Milletvekili Zeybek, CHP olarak halkın yararına olan her işi gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet