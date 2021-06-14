CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu ve Atakum Belediye Başkanı Deveci'den genç muhtara ziyaret
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CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu ve Atakum Belediye Başkanı Deveci'den genç muhtara ziyaret

CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu ve Atakum Belediye Başkanı Deveci'den genç muhtara ziyaret
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 18 yaşında muhtar seçilen Ali Külekçi'yi ziyaret etti.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 18 yaşında muhtar seçilen Ali Külekçi'yi ziyaret etti.

Ağcamahmut Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçiminde muhtar seçilen Külekçi'yi tebrik eden Hancıoğlu ve Deveci, genç muhtara başarılar diledi.

Milletvekili Hancıoğlu, "Kardeşimizin bu cesareti tüm gençlerimize örnek olmalı. Mahalle sakinlerimize genç kardeşimize göstermiş oldukları güvenden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de "Kardeşimiz genç yaşında muhtar olarak örnek oldu. Burada bir örnek daha var iki rakip muhtar adayı yan yana. İlk günden birbirlerine destek oluyorlar ve yan yanalar. Türkiye siyasetinde pek yaşanmış bir şey değil. İkinizi de kutluyorum. Bu dayanışma, bu birliktelik ve bu tablo Türkiye'ye örnek olsun. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Gelecek genç muhtarımızı bekliyor. Bizler her zaman yanındayız." diye konuştu.

Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Külekçi ise Hancıoğlu, Deveci ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "18 yaşıma girdiğimde muhtar adayı olmak için karar verdim. Mahalle sakinlerimiz de bizi destekledi. İnşallah değerli büyüklerimizin destekleri ile mahalleme hizmet edeceğim." ifadesinde bulundu.

Muhtar adayı olarak seçime katılan Cemal Çil ise her zaman genç muhtarın yanında olacağını birlik ve beraberlik içinde mahallelerine hizmet edeceklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Külekçi'ye minyatür Atatürk heykeli hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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