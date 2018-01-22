CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz Açıklaması

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, "Siyasetin merkezine sevgiye saygıyı almak zorundayız." dedi.

Akcagöz, partisinde düzenlediği basın toplantısında ilçe ve il kongrelerini gerçekleştirerek demokratik bir süreci tamamladıklarını söyledi.

İlçe başkanlarıyla yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptıklarını dile getiren Akcagöz, toplantıda çeşitli tespitlerde bulunarak 2019 için bir yol haritası belirlediklerini kaydetti.

Dinamik bir örgüt yapısını ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ve bunu başardıklarını vurgulayan Akçagöz, "2019 için bütün örgütlerimizle bütün teşkilatlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlerde bütün belediyelere talibiz büyükşehirde dahil." dedi.

Akcagöz, 2019'un herkes için çok önemli olduğuna vurgu yaparak toplumun çıkarlarını savunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Halktan aldıkları destekle hız kesmeden yollarını devam edeceklerine işaret eden Akcagöz, şöyle konuştu:

" Cumhuriyet Halk Partisi o kurulurken heyecanı nasıl hissediyorsa yüreğinde şimdi de bu noktada aynı heyecanı hissediyor. Bu mücadeleyi kazanacak. Bu mücadele sadece CHP'nin seçim galibiyeti olarak yorumlanmamalı. Bu bölge halkları için ve Türkiye'nin huzuru için kazanılmış bir zafer olarak tarihe geçecek. Epeydir iç huzurumuz yok. Epeydir toplumsal barıştan çok uzak bir noktadayız.

İnsanlar birbirlerine saygı duymaz hale geldi. Ne diyorlar? 'Öfke bir siyaset tarzıdır' diye siyaset yapıyorlar. Hayır. Öfke bir siyaset tarzı değildir. Siyasetin merkezine sevgiye saygıyı almak zorundayız.

Bugün ellerine mikrofon alıp sağa sola hakaret edenler bilsinler Türkiye yeniden bu huzur iklimine kavuşmak zorundadır. Önümüzdeki seçimler alelade seçimler değil, bir belediye başkanının gidip öbür belediye başkanının gelmesinden öte bir seçimdir. Türkiye başkalaşmanın son arefesinde artık."