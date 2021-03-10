CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Mart Perşembe günü test yaptırdım ve negatif çıkmıştı. Fakat temaslı olduğumuz için 7 gündür evde karantina altındaydık. Son yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testi sonucunda bugün test sonuçlarımız pozitif çıktı. Çalışmalarımızı evden sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal