CHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek
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CHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek

CHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek
Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, YDK Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan oluşan heyet, Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, YDK Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan oluşan heyet, Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Torun, YDK Başkanı ve Artvin Milletvekili Bayraktutan ile Trabzon Milletvekili Kaya'dan oluşan heyet Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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