CHP raporu: 1 milyon Suriyeli kayıt dışı çalışıyor, 200 bini çocuk

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan 'Göçmen İşçiler Raporu'na göre Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtsız olarak istihdam ediliyor.

Rapor hakkında yazılı açıklama yapan Ağbaba, kayıt dışı çalışan Suriyelilerden yaklaşık yüzde 20'sinin 15 yaş altı çocuk işçi olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle