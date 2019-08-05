CHP raporu: 1 milyon Suriyeli kayıt dışı çalışıyor, 200 bini çocuk

CHP raporu: 1 milyon Suriyeli kayıt dışı çalışıyor, 200 bini çocuk

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan 'Göçmen İşçiler Raporu'na göre Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtsız olarak istihdam ediliyor

5.08.2019 19:24
CHP raporu: 1 milyon Suriyeli kayıt dışı çalışıyor, 200 bini çocuk

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan 'Göçmen İşçiler Raporu'na göre Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtsız olarak istihdam ediliyor.

Rapor hakkında yazılı açıklama yapan Ağbaba, kayıt dışı çalışan Suriyelilerden yaklaşık yüzde 20'sinin 15 yaş altı çocuk işçi olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et