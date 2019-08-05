CHP raporu: 1 milyon Suriyeli kayıt dışı çalışıyor, 200 bini çocuk
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan 'Göçmen İşçiler Raporu'na göre Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtsız olarak istihdam ediliyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan 'Göçmen İşçiler Raporu'na göre Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtsız olarak istihdam ediliyor.
Rapor hakkında yazılı açıklama yapan Ağbaba, kayıt dışı çalışan Suriyelilerden yaklaşık yüzde 20'sinin 15 yaş altı çocuk işçi olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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