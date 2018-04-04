CHP Pm Üyesi Kaya Hatay İl Teşkilatını Ziyareti

CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, Türkiye'nin 81 ilinde il ve ilçe yöneticilerine yönelik eğitim çalışması yapacaklarını söyledi.

"İktidar Yolu Parti Okulu" sloganıyla başlattıkları parti içi eğitim çalışmaları kapsamında Hatay'ın Defne ilçesine gelen Kaya, eğitim öncesi Akdeniz Defne Evi'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin dört bir yanında parti yöneticilerine 6 saat süreyle eğitim vereceklerini kaydetti.

"Ülkenin sahibi ve bekçileri var." diyen Kaya, "Bu ülkeyi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e sözümüz var. Cumhuriyet devrimlerini ilelebet yaşatacağız, geleceğe taşıyacağız. Bu eğitim bizim iktidara giden eğitimimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca, yapılacak ilk seçimlerde partilerinin Hatay'ın tüm ilçelerinde başarılı olacağını ve kazanacağını da sözlerine ekledi.