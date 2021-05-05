CHP PM Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti Açıklaması
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CHP PM Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti Açıklaması

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Usluer, Twitter hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı istifa başvurusunun görüntüsünü paylaştı.

Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Usluer'in, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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