CHP Pm Toplantısı Sonrası Açıklama

CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı.

CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklama yaptı. Torun, Canan Kaftancıoğlu istifası ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Kaftancıoğlu görevine devam ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA