CHP PM toplantısı sona erdi
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CHP PM toplantısı sona erdi

27.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:10
CHP PM toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı 5 saat sürdü.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşuyla başlayan PM toplantısında, MYK raporu, hukuk devleti ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin inşasına dair değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

PM'de bir grup akademisyen de parlamenter sisteme dair sunum gerçekleştirdi.

PM'de ayrıca, "Cumhur İttifakı"nın sistemin sürekliliği için arayışlarına dair siyasi değerlendirmeler, PM üyelerinin halkın gündemine dair değerlendirmeleri ve parti örgütündeki ve üye yapısındaki son durumun da görüşüldüğü öğrenildi.

Güncel siyasi gelişmelerin de ele alındığı PM'de, Parti Okulunda verilmesi planlanan eğitim içerikleri de görüşüldü.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin az oy aldığı illere yapacağı ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu Konya, Kayseri, Yozgat, Osmaniye gibi az oy aldıkları illerde düzenlenen programlara katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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