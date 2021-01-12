CHP PM toplantısı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP PM toplantısı sona erdi

12.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:08
CHP PM toplantısı sona erdi

CHP Parti Meclisi'nde (PM) daha önce görevden alınan Gaziantep, Elazığ ve Ağrı il başkanlarının itirazları reddedildi.

CHP Parti Meclisi'nde (PM) daha önce görevden alınan Gaziantep, Elazığ ve Ağrı il başkanlarının itirazları reddedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM toplantısı 4 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan PM toplantısında, ekonomi gündemi değerlendirildi, geçen yılın genel durumu ele alındı ve partinin bu yıl kamuoyuyla paylaşacağı ekonomi politikaları konuşuldu.

"Cumhur İttifakı'nın attığı son adımlara dair siyasi değerlendirme"nin de yapıldığı PM'de, genel merkez ve yurt dışı temsilciliklerinin hesaplarını da kapsayan 2021 bütçesi görüşüldü.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve Ağrı İl Başkanı İbrahim Aslan ile bazı ilçe başkanlarının itirazları reddedildi.

CHP tüzüğüne göre itirazların kabulü için PM üyelerinin 3'te 2'sinin evet oyu vermesi gerekiyordu.

PM'de, tüzüğün 23'üncü maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca MYK'ye, partiye ait taşınmazların satışı için yetki verildi. Kurul, "partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıtları" hem alabilecek hem de satabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Emre Taşdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP PM toplantısı sona erdi - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 18:24:13. #1.15#
title